Полтора десятка велосипедистов оштрафовали в Петрозаводске

За минувшие выходные в Петрозаводске 14 велосипедистов получили штрафы за нарушение ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Как отметили в ведомстве, велосипедисты привлекаются к административной ответственности за нарушения при пересечении дороги ежедневно.

Помимо прочего, сотрудники Госавтоинспекции проверяют двухколесный транспорт на предмет нахождения в розыске. Горожан просят с пониманием относиться к кратковременной остановке. Фото ГИБДД Петрозаводска