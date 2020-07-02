Полицию в Питкяранте кинул нерадивый подрядчик

ООО «Стальная воля» включено в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает УФАС Карелии. Фирма не сможет два года участвовать в государственных закупках.

«Стальная воля» в конце ноября прошлого года выиграла контракт в размере почти триста тысяч рублей на капитальный ремонт административного здания ОМВД России по Питкярантскому району, но к концу апреля текущего года к работам там и не приступила.

«Работы по капитальному ремонту административного здания ОМВД России по Питкярантскому району не выполнены. Подрядчик к выполнению работ на объекте не приступал, обязательства по выполнению работ, указанных в локальной смете не исполнены. Объемы выполненных работ со стороны Подрядчика по контракту отсутствуют (неисполнение обязательств 100%)»,

- сообщает УФАС.

Никаких внятных объяснений по поводу неисполнения контракта у фирмы нет. Контракт разорван.