Власти Карелии попросили у федерального центра деньги на лесничих

Правительство Карелии просит федеральный центр выделить дополнительную субсидию в 188 миллионов рублей. Эти средства пойдут на увеличение зарплаты лесничих, сообщает ТАСС со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Алексея Щепина.

Зарплаты лесничих планируется поднять почти в два раза и довести их до средней по отрасли. Сегодня доходы инспекторов лесного контроля едва превышают 20 тысяч рублей. Это один из основных факторов, из-за которых лесничих не хватает: при штатной численности лесной охраны в 809 человек в реальности заняты на них только 642. При этом в действительности Карелии требуется более 1,6 тысячи инспекторов.

– Мы закупаем технику, обновляем материально-технические базы, восстанавливаем лесничества, но если не будет людей, которые буду работать с техникой, все остальное бессмысленно, – сказал Щепин.