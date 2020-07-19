Полиция просит помочь в розыске подозреваемого

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Олонецкому району устанавливается личность и местонахождение подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 325 УК РФ.

Подозреваемый представляется по имени Владимир. Возраст 30-35 лет. При себе может иметь черную спортивную сумку фирмы «Nikе», а также документы и банковские карты на имя Н. Павла Владимировича.

Всех имеющих информацию о разыскиваемом или видевших его в последнее время полиция просит сообщить по телефонам: +7-921-225-54-16, +7-911-416-34-50 или +7(81436)4-14-18. Конфиденциальность гарантируется.