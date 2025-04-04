Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину и женщину, которые попали в объектив камеры наблюдения в одном из торговых центров. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

По данным правоохранителей, эти люди подозреваются в совершении преступлений на территории карельской столицы. Их личности к настоящему времени не установлены.

Всех, кто узнал подозреваемых, просят звонить в полицию по телефонам: 89814055996 или 89062096090. Конфиденциальность гарантируется.