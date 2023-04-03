Полиция Петрозаводска объявила в розыск молодую горожанку

Полиция Петрозаводска объявила в розыск Алевтину Синеву 2000 года рождения. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

Как уточнили в правоохранительных органах, эта женщина подозревается в совершении имущественного преступления. Она скрывается от следствия.

Стражи порядка просят всех, кто знает, где находится подозреваемая, звонить по номерам телефонов: 8 911 411 65 96, 8 814 755 000. // Фото: unsplash.com, МВД