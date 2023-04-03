Пьяный водитель уходил от полицейской погони в Петрозаводске

В ночь с субботы на воскресенье сотрудники ГИБДД Петрозаводска заметили на улице Черняховского автомобиль ВАЗ-21074, выполнявший странные маневры. Требование об остановке водитель проигнорировал. Началась погоня, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе преследования водитель трижды проехал светофоры на красный свет. На улице Пархоменко автомобиль был блокирован. Им управлял 21-летний житель Муезерского района, имевший явные признаки опьянения. Освидетельствование подтвердило догадки инспекторов. Водительских прав у мужчины не было.

В отношении автомобилиста был составлен ряд протоколов. Ему грозит арест за пьяную езду. Решения суда мужчина ожидает в камере для административно задержанных. // Фото: скриншот видео CityLink