Труп пропавшего жителя Карелии откопали в лесу

Пропавшего в Кондопоге 52-летнего мужчину нашли мертвым в лесу. Информация об его исчезновении поступила следователям в марте текущего года, сообщили в СУ СКР по региону.

Правоохранители получили сведения, что кондопожанина могли убить. Подозреваемого нашли довольно быстро, 19-летний юноша признался, что действительно убил пропавшего. Это было в мае-июне прошлого года.

Мужчины вступили в конфликт, младший зарезал старшего ножом. Потом он вывез его труп в лес и там закопал. Убийцу заключили под стражу, он указал место, где спрятал тело. останки нашли и назначили необходимые судебно-медицинские экспертизы.// фото: СУ СКР по региону