Полиция Петрозаводска ищет воровку и просит помочь

Сотрудники отдела полиции № 1 УМВД РФ по Петрозаводску разыскивают гражданку, запечатленную на видеозаписи. В МВД Карелии сообщили, что женщину подозревают в хищении.

Полицейские полагают, что дама на видео украла товары из продуктового магазина в Петрозаводске.

Всех, кто обладает значимой информацией о ней, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 911 433 62 50 или 02. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: источник