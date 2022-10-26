26 октября 2022, 12:01
Полицейские выручили попавших в передрягу в Карелии гостей республики
Жители соседнего региона поблагодарили карельских инспекторов за помощь
Жители Архангельской области поблагодарили карельских полицейских, пришедших им на помощь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Поздним октябрьским вечером житель соседнего региона ехал с матерью-пенсионеркой по Пудожскому району. Экипаж ДПС, который возвращался с патрулирования, заметил припаркованный на обочине дороги автомобиль. Полицейские выяснили, что в машине случилась поломка, и решили помочь.
Стражи порядка съездили в райцентр, купили запчасти, вернулись и помогли их установить. На прощание автомобилисту посоветовали не рисковать и отремонтировать машину полноценно. Фото: unsplash.com