Полицейские выручили попавших в передрягу в Карелии гостей республики

Жители Архангельской области поблагодарили карельских полицейских, пришедших им на помощь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Поздним октябрьским вечером житель соседнего региона ехал с матерью-пенсионеркой по Пудожскому району. Экипаж ДПС, который возвращался с патрулирования, заметил припаркованный на обочине дороги автомобиль. Полицейские выяснили, что в машине случилась поломка, и решили помочь.

Стражи порядка съездили в райцентр, купили запчасти, вернулись и помогли их установить. На прощание автомобилисту посоветовали не рисковать и отремонтировать машину полноценно. Фото: unsplash.com