Ветерану труда зажали льготы, разбираться пришлось прокуратуре

В Сегежском районе ветеран труда не получал компенсацию взносов на капитальный ремонт. Нарушение исполнения требований законодательства о предоставлении социальных льгот выявила прокуратура во время проверки.

«Ветераны труда Республики Карелия имеют право на получение ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,

- напомнили в надзорном органе.

Компенсацию предоставляет Центр социальной работы РК на основании сведений от УК о внесении оплаты за коммунальные платежи, которые они отправляют ежемесячно. Но, как оказалось, ТСЖ не полностью предоставляло сведения, в связи с чем ветерану не предоставлялась компенсация.

Прокуратура вынесла председателю ТСЖ представление об устранении нарушений. Сведения, необходимые для начисления компенсации, передали в Центр соцработы. Ветерану труда выплатили полагающуюся компенсацию. (фото unsplash.com, Андрей Сизов)