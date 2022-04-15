Полицейская погоня в Беломорске закончилась в сугробе

В Беломорске 14 апреля произошла полицейская погоня. Об этом сообщает газета «Беломорская трибуна».

По данным издания, легковой автомобиль мчался по городским магистралям, уходя от преследования машиной ДПС. На одном из поворотов водитель не справился с управлением, и автомобиль вылетел в сугроб, а затем врезался в столб.

В результате ДТП машина получила серьезные повреждения. Водитель не пострадал. Пешеходов в этот момент в месте аварии не было. Фото газеты «Беломорская трибуна»