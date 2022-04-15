Мужчина пропал без вести в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила о розыске Сергея Прыгунова 1975 года рождения. Ориентировка опубликована на официальном сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, мужчина перестал выходить на связь в феврале. На вид ему 45 лет, рост 175 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в зимнюю темно-синюю куртку с капюшоном, серые джинсы, черные ботинки.

Как отметили стражи порядка, Сергей Прыгунов может находиться в Хабаровске.

Всех, кто видел этого человека, просят звонить по телефонам: 8 911 402 49 26, 8 8142 73 91 54 или 02 (с мобильного - 102). Фото pixabay.com/Fleimax