Погода в воскресенье в Карелии будет неблагоприятной

Обстановка на дорогах Карелии и Петрозаводска 27 марта останется сложной. Метель, снег и ветер не уйдут. Днем в Петрозаводске будет облачно, пройдет снег, ночью вернется метель, сообщили в Гидрометцентре региона.

Температура воздуха днем составит -2, -4 градуса, ночью будет -5,-7 градусов. Атмосферное давление будет расти.

В целом в республике похожая погода – снег, метель, ветер с порывами. По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем -3 градуса, ночью -18 градусов;

в Кондопоге днем -2 градуса, ночью -14 градусов;

в Медвежьегорске днем -3 градуса, ночью -15 градусов;

в Олонце днем 0 градусов, ночью -12 градусов;

в Пудоже днем -1 градус, ночью -16 градусов;

в Сегеже днем -3 градуса, ночью -16 градусов;

в Сортавале днем 0 градусов, ночью -9 градусов;

в Суоярви днем -1 градус, ночью -12 градусов. //Фото: Pexels/ pixabay.com