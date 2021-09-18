18 сентября 2021, 09:00
Погода в субботу в Карелии и Петрозаводске будет прохладной
Небольшие дожди и облачность с прояснени ями обещали синоптики на 18 сентября
Ночью и утром 18 сентября в Петрозаводске возможен небольшой дождь, днем осадки тоже будут несущественными. В Гидрометцентре Карелии сообщили, что погоду можно ждать облачную с прояснениями.
Днем температура воздуха +7, +9 градусов, ночью всего +2, +4 градуса.
В районах республики в субботу тоже можно ждать осадков, но небольших. По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем +10, ночью 0;
В Кондопоге днем +10, ночью +3;
В Медвежьегорске днем +9, ночью +1;
В Пудоже днем +10, ночью –2;
В Сегеже днем +9, ночью +2;
В Сортавале днем +12, ночью +3;
В Суоярви днем +9, ночью +2. // Фото: jplenio/Pixabay