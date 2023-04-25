Погода в Карелии вряд ли порадует теплом в первые майские выходные

Активный циклон, который вернул северные территории Карелии в зиму, а Петрозаводску принес 20-градусное тепло, смещается на восток.

В ближайшие дни республика будет находиться под влиянием восточной периферии циклона, сообщили в региональном гидрометцентре. 26 и 27 апреля осадки ожидаются лишь местами. Днем по южным районам прогнозируется до +12, +17, на севере температура не поднимется выше +3, +8 градусов.

28 апреля холодный атмосферный фронт будет медленно смещаться через Карелию с юго-запада на северо-восток. В большинстве районов осадки, местами сильные в виде дождя, на севере - снега, мокрого снега. Температура по южным районам постепенно начнет понижаться.

По предварительному прогнозу, в выходные и в первые майские дни ожидается прохладная погода. Временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в ночные часы от +2 на юге до -4 на севере, днем в пределах +4, +9, на юге местами до +12.