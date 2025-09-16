16 сентября 2025, 15:40
Погибшего на спецоперации бойца проводили в последний путь в Прионежье
В Карелии простились с военнослужащим Андреем Алексеевым
Фото: Григорий Шемет, vk
В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Андрей Алексеев. Об этом сообщил глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.
Сегодня в Прионежье прошла церемония прощания с погибшим военнослужащим. Проститься с рядовым Алексеевым пришли его друзья и родные.
Григорий Шемет выразил соболезнования родственникам погибшего бойца СВО.
Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб 21-летний Иван Савин из Сегежи.