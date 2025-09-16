16 сентября 2025, 15:40
Общество

Погибшего на спецоперации бойца проводили в последний путь в Прионежье

В Карелии простились с военнослужащим Андреем Алексеевым
Похороны военного
Фото: Григорий Шемет, vk

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Андрей Алексеев. Об этом сообщил глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.

Сегодня в Прионежье прошла церемония прощания с погибшим военнослужащим. Проститься с рядовым Алексеевым пришли его друзья и родные.

Григорий Шемет выразил соболезнования родственникам погибшего бойца СВО.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб 21-летний Иван Савин из Сегежи.

