Подросток угнал автомобиль в Карелии ради встречи с друзьями

В полицию Пряжинского района обратился житель одного из поселков. Он рассказал о том, что кто-то пытался угнать его автомобиль, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, он приехал в гости к подруге и припарковал машину около дома, оставив ключи в замке зажигания. Утром он обнаружил, что его автомобиль увяз в сугробе.

Выяснилось, что к совершению угона причастен сын хозяйки дома. Несовершеннолетний юноша захотел встретиться с друзьями в Петрозаводске и сел за руль чужой машины. Далеко уехать молодой человек не смог.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson