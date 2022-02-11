Подросток угнал автомобиль в Карелии

В полицию Беломорского района обратился местный житель. Он рассказал, что исчез принадлежащий ему отечественный автомобиль, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал подросток. Он хорошо знал семью владельца автомобиля и часто бывал у них в гостях. В один из дней юноша незаметно взял ключи он ВАЗ-2105 и отправился кататься по поселку. В пути его заметили другие сельчане, остановили машину и попытались задержать подростка, но тот сбежал.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Молодой человек во всем признался. Расследование продолжается. Фото pixabay.com/fsHH