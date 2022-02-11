Молодой костомукшанин попался на краже женской сумочки

Девушку обворовали в развлекательном заведении в Костомукше. 20-летняя гостья оставила вещи за столиком и отлучилась, а когда вернулась, то не нашла сумочки с деньгами, документами и косметикой, рассказали в пресс-центре МВД. По подсчетам потерпевшей ущерб превысил 7100 рублей.

Найти подозреваемого в краже смогли полицейские. 20-летний молодой человек признался, что при выходе из заведения заметил на диване дамскую сумочку. Пройти мимо костомукшанин не смог и прихватил аксессуар с собой. На его удачу внутри лежали примерно 6000 рублей. деньги он потратил, а сумку выбросил. Полиция возбудила уголовное дело. (фото pixabay.com, ylodi)