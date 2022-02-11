Опасных вредителей завезли в Петрозаводск в цветах

Вредитель – калифорнийский цветочный трипс – был обнаружен в партии горшочных растений, закупленных петрозаводской крупной розничной сетью в Нидерландах. Насекомое обнаружено при проведении фитосанитарного контроля в Петрозаводске сотрудниками регионального Россельхознадзора.

Как сообщили в ведомстве, наличие в каланхоэ карантинного вредного организма подтверждено результатами лабораторных исследований, проведенных карельским филиалом Всероссийского центра карантина растений. Собственник продукции принял решение ее уничтожить.

Дополним, что цветочный трипс отмечен более чем на 250 видах растений и представляет большую опасность как для комнатных декоративно-цветочных растений, так и для выращиваемых в теплицах овощных культур, особенно огурцов. Фото: pixabay.com/ru