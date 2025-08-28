Подросток погиб при взрыве в российском регионе

В Туве подросток погиб после взрыва. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Как отмечается в сообщении источника, погибшему мальчику было 14 лет. В результате взрыва пострадал еще один подросток.

«Второй несовершеннолетний получил травмы средней степени тяжести. На место оперативно направлены спасатели МЧС России в количестве трех человек и одной единицы техники»,

- говорится в сообщени МЧС.

Ранее сообщалось о том, что телефон взорвался в руках у школьницы.