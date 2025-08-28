28 августа 2025, 15:02
Подросток погиб при взрыве в российском регионе
Следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка в Туве
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Туве подросток погиб после взрыва. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.
Как отмечается в сообщении источника, погибшему мальчику было 14 лет. В результате взрыва пострадал еще один подросток.
«Второй несовершеннолетний получил травмы средней степени тяжести. На место оперативно направлены спасатели МЧС России в количестве трех человек и одной единицы техники»,
- говорится в сообщени МЧС.
