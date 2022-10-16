16 октября 2022, 21:09
Происшествия

Подросток на велосипеде влетел в автомобиль в центре Петрозаводска

Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент на проспекте Ленина

Сегодня днем в Петрозаводске на пересечении проспекта Ленина и улицы Андропова произошел дорожный инцидент. Все случилось в 17:17, эпизод попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как подросток на велосипеде, ехавший в сторону озера, влетел в автомобиль, двигавшийся по улице Андропова.

В результате происшествия чудом никто не пострадал. Фото: скриншот видео CityLink

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Петрозаводск
проспект Ленина
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