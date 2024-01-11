Подросток из Петрозаводска стал пособником мошенников

В полицию Пряжинского района обратилась 82-летняя жительница одного из сел. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что ей позвонил неизвестный. Он рассказал, что дочь пенсионерки устроила дорожную аварию, и необходимы деньги на лечение пострадавшего - 240 тысяч рублей. Женщина собрала накопления и передала их курьеру.

Стражи порядка установили личность этого человека. Им оказался несовершеннолетний из Петрозаводска. Юноша пояснил, что нашел сомнительную подработку в интернете. До Пряжинского района он доехал на такси, забрал деньги у пенсионерки и переслал их мошенникам, оставив себе 15 тысяч рублей. Это был единственный заказ, который он успел выполнить.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson