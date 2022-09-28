Подозреваемого в краже мужчину ищут в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск 35-летнего Вадима Бабарова. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, горожанин подозревается в совершении кражи. Он скрывается от органов дознания. Мужчина может находиться среди людей, ведущих асоциальный образ жизни. Последнее время бродяжничал в микрорайонах Перевалка, Пятый поселок, Рыбка, Сулажгора.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просят звонить по номеру телефона: 8 996 112 74 07. Конфиденциальность гарантируется. Фото: unsplash.com