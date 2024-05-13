Почти 3400 человек заболели ОРВИ и гриппом в Карелии за неделю

За последнюю неделю в Карелии выявлены 3393 случая заражения ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 21%. Такую статистику приводит региональное управление Роспотребнадзора.

В Петрозаводске за неделю зарегистрированы 1798 новых заболевших. Этот показатель ниже эпидпорога на 23%.

Деятельность учебных заведений в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ и гриппом за последнюю неделю не приостанавливалась. // Фото «Петрозаводск говорит»