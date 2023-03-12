Почему проекты жителей Карелии не попадают в российские программы

Текст: Виктор Шевченко

Наши власти очень любят рассуждать о развитии туризма в Карелии, даже называют эту отрасль чуть ли не основной, способной встряхнуть экономику республики. Разговоров так много, а действий так мало, что возникает вопрос: действительно ли они заинтересованы что-то сделать или это просто мечты и воздушные замки на песке?

Вот, например, существует замечательный туристский маршрут «Серебряное ожерелье России», вернее, межрегиональный туристский проект, состоящий из комплекса маршрутов. Он объединяет исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России, где сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты. В него включены 11 регионов, в том числе Карелия.

От Карелии в 2016 году в проекте заявились 11 туроператоров. Сколько сейчас, сказать не решаюсь: на сайте «Серебряного ожерелья» представлены шесть. Они предлагают путешествия в хорошо известные места: на Кижи, Валаам, к водопаду Кивач, в Рускеалу, деревню Кинерма, конечно, Петрозаводск... Восточная часть Карелии здесь практически не представлена, а жаль: здесь немало интересного для туристов.

На территории Пудожского района находятся «Онежские петроглифы», имеющие статус объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, Водлозерский национальный парк, которому в 2001 году решением ЮНЕСКО присвоен статус биосферного заповедника. Здесь же проходит Международный маршрут культурного туризма, «Голубая дорога» (The Blue Highway). соединяющая Норвегию, Швецию,Финляндию и Россию.

На пудожской земле сохранился старейший монастырь Русского Севера — Муромский. Легенда гласит, что его основал Лазарь из Константинополя, отправившийся в 1342 году по поручению кесарийского епископа к новгородскому святителю Василию и оставшийся на Руси.

В этот проект целесообразно было бы включить разработанный пудожанами туристский маршрут «Кенский волок», который проходит по древнему пути новгородцев к Белому морю через территорию нынешнего Пудожского района.

Все это тем более важно, когда стали известны планы по развитию межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России». Следующим его шагом станет разработка мастер-плана макрорегиона для путешествий, связывающего столицу России и центры притяжения «Золотого кольца» с Северной столицей и маршрутами «Серебряного ожерелья».

Минэкономразвития РФ совместно с компанией ООО «ПроГород» приступили к его разработке, о чем сказала на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева. По ее словам, одна из ключевых задач, которые поставили перед собой разработчики, — обеспечить условия для развития туризма за счет государственно-частного партнерства.

Получается, что у властей Карелии появился шанс поработать с предпринимателями и привлечь в республику дополнительные средства. Но что-то большого желания не наблюдается, сужу по личному опыту.

Так, продвижению городов межрегионального проекта помогает ежегодное объявление одного из городов «Столицей Серебряного ожерелья». В этом году ею стал самый маленький город России – Сольвычегодск в Котласском районе Архангельской области. Звание, кроме чести, предполагает и некую финансовую поддержку...

Какой город станет столицей в следующем году, пока неизвестно, но конкурс уже объявлен. Мы обратились в офис проекта «Серебряное ожерелье России» с предложением придать такой статус Пудожу, ведь он носит звание «исторический город», в этом году ему исполняется 641 год (1382 годом датируется найденная археологами новгородская берестяная грамота, в которой содержится первое упоминание Пудожа). Статус города и одновременно уездного центра Пудожу даровала в 1785 году специальным указом Екатерина II. Исторический центр Пудожа – это бывшая Ярмарочная площадь с сохранившимся домом купца Базегского и его торговыми рядами, чайной купца Егорова, торговой лавкой купца Овчинникова и другими объектами — признан памятником градостроительства и архитектуры и с 2000 года находится под защитой государства.

Недавно мы получили ответ на свою заявку: Пудож включен в перечень потенциальных претендентов на получение статуса столицы в 2024 году. Но администрация полномочного представителя президента РФ в СЗФО уведомила нас о следующем:

"Для включения проектов, позволяющих придать импульс развитию города Пудожа и Пудожского района, в туристский мастер-план макрорегиона «Из Москвы в Санкт‑Петербург» и придание статуса столицы «Серебряного ожерелья-2024» городу Пудожу Республики Карелия необходима поддержка исполнительного органа Республики Карелия и администрации Пудожского муниципального района....

С надеждой, что руководству Пудожского района интересно привлечь дополнительные средства и придать импульс развитию туристической деятельности в Пудоже, Пудожском районе и в Карелии в целом, я отправился в местную администрацию. Там долго присматривались к нашим предложениям и наконец вынесли вердикт. Относительно включения Пудожа в проект развития центров исторических городов заявили, что мастер-план должен быть разработан не менее чем за пять лет до подачи заявки.

Меня это очень удивило, так как постановление правительства РФ предусмотрело эту программу с 2022 года, то есть год назад. Снова изучил документы, выяснил, что мастер-план должен быть разработан не более чем за пять лет от времени подачи заявки...

В начале года в правительстве Карелии прошло онлайн-совещание по социально-экономическому развитию Пудожского района, местная власть отчитывалась о проделанной работе (это не секрет: желающие могли прослушать разговор в прямом эфире). Нареканий было много, но меня задело одно: руководство Карелии посетовало, что в районе очень пассивные граждане, от них не поступает никаких идей и инициатив... Между тем я уже не первое десятилетие пытаюсь продвинуть проект по строительству завода по переработке отходов лесозаготовки и получению натуральных биопрепаратов с уникальными свойствами. Эта технология не имеет аналогов в мире. Но уперся в стену непонимания и бездействия, возведенную республиканскими чиновниками.

Вместе с пудожскими предпринимателями мы разработали и осуществляем без поддержки властей туристский проект «Кенский волок», исторические даревни Пудожья проводят фестивали, праздники по сохранению традиционной культуры... Власти же не спешат принять в этом участие.

Между тем в начале февраля на сайте правительства РФ была опубликована информация о заседании, на котором был обсужден блок вопросов о развитии туристической индустрии.

"Одна из задач – повысить привлекательность небольших населенных пунктов с богатой историей. Для этого на реализацию региональных программ по проектированию туристических пространств в центрах городов в текущем году правительство РФ предоставит 24 российским субъектам более 6 млрд рублей. Правительство также выделило регионам свыше 5 млрд рублей на грантовую поддержку бизнеса, который работает в этой сфере. Из них более 3 млрд будет направлено на реализацию общественных инициатив, в том числе по обустройству национальных маршрутов и зон отдыха…."

Обратите внимание, это полностью соответствуют проектам, которые предлагают пудожане.

Российское правительство считает развитие туризма в малых городах приоритетным, остается только воспользоваться появившимися возможностями. Но какая инициатива предложена карельским правительством? Каким образом Республика Карелия воспользуется финансовыми ресурсами, выделенными правительством РФ на развитие туристической отрасли? Боюсь, что ответов нет.

Так что если Карелия пролетает мимо проектов, не получает дополнительного финансирования, виноваты в том не граждане. Если чиновники путают слова «более» и «менее», то трудно ждать от них эффективной работы. Но виноватые всегда найдутся, например тысячи жителей Пудожского района... //Фото: паблик Муромского Свято-Успенского монастыря, сайт monuments.karelia.ru› Ольга Малышева, Виктор Шевченко