Невостребованное богатство — на выброс? Почти детективная история

Текст: Ольга Малышева

На краю лесного поселка Кубово в Пудожском районе можно разглядеть подъездную дорогу к некогда подготовленной промплощадке. В свое время здесь планировалось построить современный мини-завод по производству натуральных, экологически чистых биопрепаратов, сырьем для которых служат отходы лесозаготовки: листья, хвоя, кора, иначе называемые «древесная зелень». Теперь на этом месте — несанкционированная свалка.

Что пошло не так.

Вообще-то, производство натуральных биопрепаратов из отходов лесозаготовок — одно из перспективных направлений: оно востребованное и прибыльное. Антибактериальные, в том числе против Helicobacter Pylori, противовирусные, кроветворные и иммуномодулирующие средства, которые получают из листьев, хвои, коры, используются в медицине, фармакологии, парфюмерии, косметике, сельском хозяйстве и много еще где, а в конце девяностых о таких препаратах знали только узкие специалисты.

Идея построить завод по производству биопрепаратов из отходов лесозаготовки в Кубово пришла Виктору Шевченко, бывшему заместителю директора Кубовского комплексного леспромхоза, когда предприятие закрылось. С работой в поселке стало очень плохо, вернее, никак, да и само Кубово стало умирать: закрыли клуб, кинотеатр, двухэтажное каменное здание конторы леспромхоза стали разбирать по кирпичику местные жители...

Тогда Виктор Шевченко вернулся к идее своей дипломной работы, над которой корпел, когда учился в Ленинградской лесотехнической академии. Посвящена она комплексному использованию лесных ресурсов. В ней он опирался на разработки, которые велись на производственной базе Лесотехнической академии в поселке Лисино-Корпус.

Виктор решил, что предприятие, использующее отходы производства, вдохнуло бы жизнь в Кубово да и весь Пудожский район. Он сел за проект. Работал тщательно, обращался к специалистам, авторам технологии.

Секретная информация

Надо отметить, что эта технология не имеет аналогов в мире. Научной школе почти 90 лет. Основы использования древесной зелени в качестве сырья для получения биологически активных веществ (БАВ) были заложены выпускником первого набора специалистов химико-технологического факультета Ф.Т. Солодким (1900–1968). Его исследования в 1930-е годы послужили созданию в стенах академии в 1941–1942 гг. установки для получения из хвои противоцинготного витаминного препарата и ранозаживляющего средства для защитников и жителей блокадного Ленинграда.

Впоследствии технология активно развивалась, набор получаемых продуктов расширялся. Спектр применения разнообразных продуктов, получаемых с ее помощью, охватывал многие отрасли от медицины до обороны.

— Сегодня в условиях обстрелов и диверсий на АЭС, при угрозах применения ядерного оружия, важное значение приобретает один из продуктов переработки древесной зелени. Это высокоэффективное средство радиационной защиты, условно названное «безметальные производные хлорофилла», — говорит Виктор Федорович. — Непосредственно его производством на базе Ленинградской лесотехнической академии занимался Виктор Иванович Рощин, в то время кандидат наук, руководитель исследовательской группы Проблемной лаборатории по использованию живых элементов дерева (ПЛИЖЭД). Сегодня Рощин доктор химических наук, профессор, академик, завкафедрой СПбГЛТУ.

В личной переписке он рассказал, что после аварии на Чернобыльской АЭС ему позвонили из Совмина СССР и спросили, может ли лаборатория предложить что-либо для оказания помощи в ликвидации аварии? Обсудив ситуацию с профессором В.И. Ягодиным, ученые предложили продукт, выпускаемый в цехе, условно названный «безметальные производные хлорофилла».

Вот что он пишет:

"Через несколько дней был затребован препарат в количестве около 40 кг (1 бидон). Было сказано, что приедут исследователи, которым его нужно передать. Исследователи были из Ленинграда, но институт, куда его забрали для испытаний, мне неизвестен. Продукт из цеха Лисино-Корпус направляли в Чернобыль неизвестные мне люди".

В Чернобыль был командирован от производства старший научный сотрудник. С. Левенталь. Основное направление — дезактивация одежды в аппаратах химчистки. Со слов С. Левенталя, препарат использовали по каким-то другим направлениям, где, он не говорил, а может быть, и не знал.

Так как после первых испытаний все в руки взял некий «институт», то основные отчеты, вероятно, были у них. Лаборатории было известно, что степень очистки (извлечение радионуклидов) при обработке меховой, шерстяной, хлопчатобумажной и прочей одежды была в 10-50 раз выше, чем при разработанных ранее способах. Знаю, что были определены коэффициенты извлечения разных радионуклидов, присутствующих при аварии в Чернобыле, назывались цифры по разным радионуклидам от 4-5 до 100 раз больше, чем в контрольных опытах...

Так как информация нами не распространялась, то об этом, думаю, мало кто знает. За все годы ни от кого заинтересованности в реализации проекта не было. Как мне известно, в настоящее время производств лесобиохимии с набором продуктов, аналогичных цеху лесобиохимии в Лисино-Корпус, нет, данный препарат не производится, и запасов его нет».

Позднее подтверждение эффективности «пасты» Виктор Шевченко услышал и в интервью, которое дал на одном из федеральных каналов в 2016 году (спустя 30 лет после аварии) Герой Советского Союза Николай Тимофеевич Антошкин, который больше всех выполнил вылетов на вертолете на взорванный реактор для сброса свинца и бора. Он рассказал, что летчикам привезли из Ленинграда в бочках «пасту», которой они промазывали днище вертолета, и что проблем со здоровьем у него нет. Потом еще и в интервью «Комсомольской правде» он рассказывал корреспонденту Светлане Самоделовой, что вертолетчики клали свинцовые пластины на дно вертолета, вырезали из них самодельные жилеты, а также им «выдавали йодистые таблетки и пасту против жесткого облучения».

— Эта «паста» и есть «безметальные производные хлорофилла», — уточняет Виктор Шевченко.

Как будет «первоочердной» по-карельски?

Свой проект (проектную, сметную, конструкторскую, экспертную документацию) на мини-завод мощностью 1500 тонн (по сырью) в год он предоставил на Всероссийский конкурс инновационных проектов. По результатам совместной экспертизы Минэкономики РФ и Антимонопольного комитета РФ проект был включен в десятку лучших по Российской Федерации как «инновационный и конкурентоспособный, подлежащий первоочередному финансированию из федерального бюджета».

В Совмине России, куда были приглашены победители конкурса, Виктор Федорович оказался единственным, кто приехал без «поддержки» своего региона. Остальные участники были либо с главами регионов, либо с премьер-министрами, министрами и солидной «группой поддержки». В Совмине удивились:

"Вы все сделали один?! Вашему правительству ничего не надо?"

После того как постановление Совмина России за подписью премьер-министра поступило в правительство Карелии, в коридорах власти начался ажиотаж. Через несколько дней у порога дома Виктора Шевченко в Кубово остановилась представительская иномарка.

— Гости даже чаю не попили. Человек ранга министра задал пару вопросов и пошел к двери, а его помощник произнес: «Возьмешь в долю — будешь работать. Не возьмешь — будешь головой стучаться о стену».

"Ну какая доля? Какой откат? Все я делал на свои кровные, в проекте лишние деньги не заложены…"

Я отказался от «заманчивого предложения» и начал строительство.

Мне поставили стену. Я ее пробил. Поставили второю, третью… Поменялась власть, потом еще, еще, но ничего не изменилось. Персоналии перетасовываются, а система остается.

— Неужели готовый проект на производство перспективных препаратов никого так и не заинтересовал?

— Почему же? Приезжал ко мне швед, приглашал поехать в Швецию, говорил, что создадут все условия… Но зачем мне Швеция, я хочу, чтобы мини-завод был в России, в Карелии, в Кубово, потому что это 40 рабочих мест, которые дают товарной продукции в денежном выражении в два раза больше, чем все лесозаготовительные предприятия Пудожского района вместе взятые, это налоги, которые пойдут на улучшение жизни людей. «Варягов» же интересуют прежде всего технологии, научные разработки.

— А наших чиновников что интересует?

— Видимо, не интересы государства...

После начала СВО и роста ядерной угрозы Виктор Шевченко обратился с предложением организовать производство биопрепаратов из древесной зелени, в том числе средства радиационной защиты, в Министерство обороны РФ и МЧС РФ.

Получил ответы. Министерство обороны РФ сообщило:

"Информация, изложенная в Вашем обращении, имеет актуальное для государства значение и будет учтена в дальнейшей работе".

МЧС РФ уточнило: «Информация о разработке и использовании препарата «Безметальные производные хлорофилла» как средства радиационной защиты направлена в научные учреждения МЧС России для учета в научно-технической деятельности».

Вопрос организации производства остался открытым.

«У нас есть традиция: пока гром не грянет, мужик не перекрестится… Ждать, пока жареный петух клюнет», в данной ситуации равноценно преступлению, — считает Виктор Шевченко. Но это его личное мнение. Чиновники считают по-другому. А потому дорога, которая должна была привести к заводу, работающему по новой технологии, стала дорогой к мусорной свалке. Бетонные блоки, купленные Виктором для новостройки, он отдал на строительство храма в Кубово, и храм уже стоит.

Церкви — пожалуй, единственное, что успешно строится в Карелии, может, потому, что откат у Бога требовать как-то страшно?

Кстати, в Томске не так давно построено предприятие по производству натуральных, экологически чистых биопрепаратов, сырьем для которых является «древесная зелень». Его продукцией интересовались зарубежные коллеги, представители бизнеса, на заводе побывал Президент России.

«Если бы мы построили цех в Кубово, то знакомиться с современными технологиями приезжали к нам В Карелию»,

— говорит Виктор Шевченко.

Академик Виктор Иванович Рощин на предприятии в Томске. Фото из личного архива Рощина

Для справки

Продукты, получаемые из отходов лесопереработки:

Препарат хлорофиллин натрия (хвоя ели) имеет структурную формулу, идентичную формуле гемоглобина крови человека. Препарат обладает кроветворным свойством и служит основой для лечения онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта и рака кожи.

Препарат бета-ситостерин (листья березы) применяется при синтезе стероидных и кортикоидных гормонов, витамина В 5 (используется при лечении онкологических заболеваний), в антисклеротическом препарате для нормализации холестерина в крови.

Кстати, этим препаратом заинтересовалась фирма «Шеринг» (Германия). Немцы активно интересовались «растениями-хищниками», в частности, растущей в Карелии росянкой, которая питается комарами. Растение-хищник растворяет все содержимое комара, прежде всего кровь (остается только хитиновый покров). Это и заинтересовало немцев. Они стали работать над созданием препарата из данного растения для растворения тромбов, чтобы использовать его для профилактики инфарктов, инсультов, тромбозов. Для переболевших коронавирусом это более чем актуально.

Препарат сильвбиол (противовирусное средство) из хвои сосны используется при лечении и профилактике ОРЗ, ОРВИ, гриппа. Кроме того, он используется в парфюмерии. Из него синтезируют амбреинолид — действующее вещество серой амбры кашалота (закрепитель запаха для элитных духов), стоимость которой исчисляется миллионами долларов.

Переработка коры осины и березы позволяет получать ценные препараты с уникальными свойствами (пентациклические тритерпеноиды, бетулин, фенолгликозиды, содержат микроэлементы, медь, молибден, кобальт, цинк, железо, йод, никель) используются при лечении онкологических заболеваний, сахарного диабета и др.).

Большая проблема в Западном, Центральном и Северо-Западном регионах страны возникла с борщевиком Сосновского, попытки его уничтожения оказались бесплодными. Проблемой его использования занялись Университет ИТМО из-Санкт-Петербурга и Финский университет. Полученные первые результаты, по словам исследователей, показывают перспективность переработки этого растения. На предприятиях лесобиохимии возможно использовать его в качестве сырьевого источника, что позволит расширить ассортимент природных биологически активных веществ и продукции на их основе. // Фото Зульфия Шевченко, Ольга Малышева