Национальный театр Карелии два месяца остается без директора

Текст: Елена Малишевская

Уже почти два месяца минкульт не может назначить нового руководителя Национального театра Карелии. Два месяца театр - без директора. 16 сентября не стало Ирины Шумской, легендарного и всеми любимого руководителя театра, 11 лет она была у руля. Найти полноценную замену Ирине Павловне, наверное, невозможно. Но пока нет никакой.

Общее руководство театром сейчас осуществляет Марина Юрьевна Морозова, правая рука Шумской, раньше заведовала финансами. Как нам рассказали в труппе, атмосфера в целом нормальная, никаких интриг и распрей. Но всем тревожно: кого в итоге выберет министерство культуры? Ходит упорный слух, что назначения не будет до конца сезона, пусть, мол, театр работает спокойно, как есть.

В минкульте рассказали, что «вопрос сложный, поэтому решается долго». Кроме соответствующей квалификации, очень важен национальный компонент: в идеале новый директор должен владеть финским языком (а хорошо бы и карельским, и вепсским). Выбор будет делать министр Алексей Лесонен, сейчас к нему стекаются на стол резюме претендентов, причем не только из Карелии, но и из других регионов России. Когда будет принято решение? Сказать определенно не может никто. Может быть, завтра, а может быть, действительно, в конце театрального сезона.

Главный режиссер Национального театра Вячеслав Поляков и сам был назначен главрежем только несколько месяцев назад. Говорит, что рефлексировать особенно некогда. На носу премьера.

«Шок после ухода Ирины Павловны Шумской у нас до сих пор не прошел, это правда. Но обстановка рабочая. Сегодня сдаем «Куллерво», завтра и послезавтра – премьерные показы. Волнуемся, ждем зрителей».

Новый спектакль «Куллерво» - еще одно размышление над эпосом «Калевала». Главная задумка Полякова в том, чтобы сложные перипетии героев были понятны всем, даже тем, кто руны не читал. Зрители увидят на сцене и современные костюмы, и знакомые предметы быта.

Куллерво - один из самых трагических, даже зловещих персонажей «Калевалы». Но все действие – про любовь, обещают в театре. Премьера состоится 9 и 10 ноября, спектакль поставлен одновременно на двух языках - финском и русском, без синхронного перевода. (16+) // Фото: Национальный театр Карелии.