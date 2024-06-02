По всей Карелии возможны кратковременные дожди и грозы

Согласно прогнозу карельского гидрометцентра, завтра по республике ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура ночью +11, +16°С, местами до +8°С, днем +22, +27°С, местами у водоемов +17,+22°С.

В Петрозаводск облачно с прояснениями. Кратковременный дождь.

Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +14,+16°С, днем +22,+24°С. Атмосферное давление будет падать.

А для южной Карелии вышло штормовое предупеждение МЧС: местами по южной половине Республики Карелия сохранится аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы (норма от +10,5 до +13,0). Под действие опасного явления может попасть Петрозаводский городской округ. // Фото: starline / Freepik