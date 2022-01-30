По пути на Эссойлу исчезли и испорчены дорожные знаки

За хорошую очистку от снега идущей в сторону Эссойлы трассы поблагодарил в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» житель республики. Но при этом он выразил недоумение состоянием знаков вдоль дороги.

- Часть отсутствует, часть развернута в сторону леса, остальные все погнуты. После кладбища стоит временный знак 40 и камера, на ровном месте, сразу за списком, а со стороны Чалны регламентирующих скорость знаков нет, - написал он.

В комментариях ему ответил другой пользователь, который стал свидетелем повреждения знаков. Он сообщил, что их при нем оторвала снегоуборочная машина. Это было 6 января, автомобилист ехал за грейдером, звонил в полицию, но безрезультатно.

Другие подписчики группы написали, что знаки летом установили изначально неправильно: слишком низко. Если бы их поставили как положено, они были бы целы. // Фото: пресс-служба правительства РК