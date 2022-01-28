Карелия готова принять 45 земских докторов и фельдшеров в этом году

Глава Минздрава республики подписал приказ об утверждении Перечня вакантных должностей в районных медорганизациях на 2022 год.

В этом году Карелия готова принять на работу 45 специалистов по федеральной программе «Земский доктор/ Земский фельдшер». Об этом сообщил в своем аккаунте Михаил Охлопков.

Медицинские работники, прибывшие для трудоустройства в районы, получат единовременную выплату от 500 тысяч рублей до 2 миллионов рублей.

Узнать подробности министр предложил в отделе кадров Минздрава. (фото pixabay.com, orzalaga)