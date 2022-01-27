Чистившая дорогу техника замуровала жильцов дома в Суоярви

Путь в «большой» мир оказался отрезан для жильцов дома №32 на улице Победы в Суоярви. Расчищавшая проезд техника забросала проход снежной массой и комками снега.

В паблике «Наш город Суоярви» сегодня появились фотографии последствий уборки.

«Вот такой «подарок» вчера встретил жителей дома № 32 по улице Победа при выходе из дома. Снежные валы наглухо замуровали обитателей этого дома от внешнего мира»,

- написали местные жители.

Петрозаводчане также пожаловались на уборку. Коммунальщики почистили улицу Сорокская, но сделали только хуже пешеходам. Ранее жительница деревни Сельги в Медвежьегорском районе вместе с престарелой матерью оказалась замурована в собственном доме из-за того, что техника не чистила дорогу к ее дому. (фото vk.com)