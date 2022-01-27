Техника убрала дорогу, но пешеходам от этого лучше не стало

Карельскую столицу до сих пор не могут привести в порядок после прошедших в начале зимы снегопадов.

Горожане в паблике «Живой Петрозаводск» рассказали, что снегоуборочная техника проехала по Сорокской улице. Однако, судя по всему, никакой радости от этого они не испытали. Весь снег после расчистки проезжей части оказался на пешеходной дорожке.

«Сегодня утром администрация Петрозаводска оставила жителей района без возможности передвигаться по улице Сорокская. После прохождения трактора по проезжей части Сорокская вся дорожка для пешеходов завалена отвалом! Как ходить маломобильным, пожилым, детям?!» - написали петрозаводчане и потребовали очистить дорогу пешеходам.

Подписчики рассказали, что такая же беда возникла на Лесном проспекте на Древлянке и на Кукковке. (фото vk.com)