Амбулаторию в Салми капитально отремонтировали за 15 миллионов рублей

В поселке Салми Питкярантского района завершили капитальный ремонт амбулатории. Об этом сегодня в своем аккаунте написал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Работы проводились в два этапа.

В ходе первого – во врачебной амбулатории отремонтировали фасад, на втором этапе – работы велись уже внутри объекта.

Ремонтники заменили старую плитку на полу, установили новые двери и окна, покрасили стены, потолки, заменили коммуникации, включая электрику. Также устранили плесень во внутренних помещениях после ремонта крыши. Для амбулатории приобрели новую мебель. На ремонт амбулатории в Салми было выделено почти 15 миллионов рублей. (фото vk.com)