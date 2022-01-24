В Карелии приостановили плановую помощь из-за роста COVID-19

В Карелии резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Произошел взрывной рост заболеваемости, количество обращений в поликлиники увеличилось в четыре раза, написал в своем аккаунте министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Он добавил, что медицина сейчас работает на пределе.

В связи с ухудшением обстановки по коронавирусу, в регионе отменяют плановую помощь. Охлопков назвал это решение тяжелым.

«Временно приостановить с 25 января оказание плановой амбулаторной медицинской помощи, а с 1 февраля - специализированной стационарной помощи, за исключением помощи при жизненно угрожающих состояниях»,

- сказал министр.

Медицинских работников стационаров и диспансеров добровольно мобилизуют в амбулаторное звено для помощи коллегам. Охлопков уточнил, что речь идет о взрослых и детских поликлиниках.

Министр также сообщил, что меняется логистика «красных зон» в амбулаторном звене.

«Теперь поликлиника – это почти полностью «красная зона» со всеми требованиями соблюдения эпидрежима. При легком течении ковида вас примут в поликлинике», - отметил он.



Охлопков попросил воздержаться от похода в поликлиники маломобильных граждан, беременных, людей старше 60, мам с детьми до 3 лет. (фото pixabay.com, DarkoStojanovic)