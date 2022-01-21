Жительница Карелии повстречала косуль на лесной дороге

Дикие животные бежали по лесной дороге, а затем скрылись в чаще.

«Вот такие крошки встретились по дороге», - написала автор фотографий Анастасия Котова в паблике «Шалговаара-это мы».

Подписчики восхитились увиденным - «малыши какие милые» - и попросили людей не стрелять «такую красоту». Некоторые позавидовали автору, так как им встречались только зайцы, а не косули. (фото vk.com)