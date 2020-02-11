11 февраля 2020, 16:01
Погода

Плюсовые температуры сохранятся в среду в Карелии

Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра

Завтра, 12 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Временами небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1+1, днем 0+2.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4+1, днем -2+3.

В Костомукше около нуля, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже около нуля, переменная облачность, небольшой снег.

В Сортавале 0+1, переменная облачность, небольшой снег.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.

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