Плюсовые температуры придут в субботу в Карелию

Завтра, 13 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью снег, метель, днем мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-восточный, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -9°С, днем 0,+2°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Небольшой, в отдельных районах умеренный снег, по южным районам местами сильный снег, ночью местами метель. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -10°С, на севере и востоке местами до -15°С, днем -3,+2°С, на севере до -7°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -5-9, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -7-11, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -5+1, пасмурно, небольшой снег с дождем.

Ожидается слабая геомагнитная буря. Фото tumentoday.ru