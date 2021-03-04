«ПКС-Водоканал» рассказали про своевременную поверку счетчиков

С 1 января 2021 года перестало действовать Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», но у многих потребителей индивидуальные приборы учета до сих пор не поверены. Между тем, если потребитель в прошлом году воспользовался правом перенести дату поверки счетчика, а в этом году о поверке не позаботился, то начисления за услуги водоснабжения производятся по нормативу.

АО «ПКС - Водоканал» убедительно просит потребителей, срок поверки счетчика у которых давно прошел, поверить или заметить приборы учета как можно раньше. Также «РКС-Петрозаводск» напоминает, что показания прибора учета нужно передавать не позже 25-го числа каждого месяца.

С января 2021 года должникам за услуги водоснабжения и водоотведения начисляются пени, даже если долг был накоплен в прошлом году, т.к. с января этого года потребители обязаны оплатить счета за услуги в полном объеме. Более того, уже с января АО «ПКС - Водоканал» ограничивает должников от услуг водоснабжения: злостным неплательщикам высылают предупреждения об ограничении услуги, если после предупреждения оплаты не последует, то на сети канализации в квартире должника ставят заглушку. Чтобы ее снять, неплательщику нужно полностью погасить долг и оплатить услугу по установке и демонтажу заглушки в размере трех тысяч рублей.

Давайте уважать друг друга и чужой труд: если в вашем доме из крана течет холодная вода, и вы комфортно, в любой момент, можете выпить чаю или помыть руки – пожалуйста, оплачивайте услуги вовремя! Это не занимает много времени, оплатить счета и передать показания можно дистанционно, с помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн или через официальный сайт, потребители могут передать показания индивидуальных приборов учета даже по телефону 56-04-31 с помощью голосового меню IVR-системы (робота) круглосуточно

- сообщают сотрудники АО «ПКС - Водоканал».

Другие способы оплаты счетов:

• В офисах, терминалах и банкоматах Карельского отделения № 8628 ПАО СБЕРБАНК

• В офисах, терминалах и банкоматах прочих банков

• В отделениях АО «Почта России»