«Пилар» инвестировал 230 млн руб. в инфраструктуру на Северо‑Западе

В 2025 году компания построила свыше 300 новых опор связи в регионе — в том числе в труднодоступных местностях и вдоль транспортных коридоров

Фото: Пресс-служба Т2

Пилар, коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, вложила более 230 млн рублей в развитие инфраструктуры АМС на Северо-Западе в 2025 году. Бюджет выделен на строительство опор связи, техническую поддержку и эксплуатацию систем.

«Пилар» инвестирует в мачтовую инфраструктуру на Северо-Западе. В прошлом году показатель вложений превысил 230 млн рублей. Средства были направлены на модернизацию существующих антенно-мачтовых сооружений, строительство новых опор и расширение сервисных мощностей в регионах, в том числе в труднодоступных местностях. Особое внимание «Пилар» уделил объектам, расположенным вдоль транспортных коридоров и в зонах перспективного экономического развития.

На инвестированный бюджет в 2025 году инфраоператор реализовал свыше 300 новых опор коммуникаций, включая опоры на земле и кровле зданий. Всего за год «Пилар» построил более 6,4 тысяч башен по всей стране.

«Пилар» продолжит работу на Северо-Западе в рамках долгосрочной стратегии развития. В приоритете – расширение присутствия в регионах и увеличение количества коммерческих партнеров среди IT-компаний, деятелей лесохозяйственной, сельскохозяйственной областей и других.

Северо-Запад имеет ключевое значение для успешной цифровой модернизации всей страны. Благодаря нашим инвестициям в развитие региональной инфраструктуры мы создаем фундамент для значительного повышения качества связи и цифровых услуг. Также мы отмечаем, как растет интерес к инфраструктурному шерингу со стороны частных компаний и госорганизаций. Наша задача — упростить размещение оборудования, чтобы партнеры могли сосредоточиться на улучшении своих сервисов и разработке контента, а не расходовать ресурс на строительство АМС,

- подчеркнул Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара».

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