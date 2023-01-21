Петрозаводску прогнозируют очередную порцию тепла

Не исключено, что на следующей неделе столицу Карелии накроет новая порция тепла.

Видимо, все, что успело замерзнуть, начнет таять с новой силой. Прогноз хотя и не окончательный, но вполне возможный.

25 и 26 января, как предполагают в сообществе «Погода Петрозаводска и Карелии», в Петрозаводске пойдут дожди с мокрым снегом. Температура повысится до плюсовых значений, до 2 градусов. Вместе с потеплением усилится и ветер. Ожидается юго-западный ветер порывами до 18 метров в секунду. // фото «Петрозаводск говорит»