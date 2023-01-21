21 января 2023, 13:57
Петрозаводску прогнозируют очередную порцию тепла
К середине недели в карельскую столицу может вернуться оттепель, а ветер усилиться
Не исключено, что на следующей неделе столицу Карелии накроет новая порция тепла.
Видимо, все, что успело замерзнуть, начнет таять с новой силой. Прогноз хотя и не окончательный, но вполне возможный.
25 и 26 января, как предполагают в сообществе «Погода Петрозаводска и Карелии», в Петрозаводске пойдут дожди с мокрым снегом. Температура повысится до плюсовых значений, до 2 градусов. Вместе с потеплением усилится и ветер. Ожидается юго-западный ветер порывами до 18 метров в секунду. // фото «Петрозаводск говорит»