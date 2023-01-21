21 января 2023, 09:00
Днем в Карелии обещают до семи градусов мороза
В субботу возможен небольшой снег
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, рассказали в карельском гидрометцентре. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха -3, -5.
В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха -2, -7.
По данным федеральной метеослужбы, в Калевале днем -2;
В Кондопоге, Сегеже, Сортавале, Олонце, Пудоже днем -4;
В Медвежьегорске, Суоярви днем -5. // фото unsplash.com