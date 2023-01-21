21 января 2023, 09:00
Погода

Днем в Карелии обещают до семи градусов мороза

В субботу возможен небольшой снег

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, рассказали в карельском гидрометцентре. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха -3, -5.

В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха -2, -7.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале днем -2;

В Кондопоге, Сегеже, Сортавале, Олонце, Пудоже днем -4;

В Медвежьегорске, Суоярви днем -5. // фото unsplash.com

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