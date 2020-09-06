Петрозаводчанка перевела мошенникам огромную сумму

Полицией возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в котором пострадала 28-летняя петрозаводчанка, сообщает МВД Карелии.

По словам заявительницы, она закончила рабочую смену и возвращалась домой, когда на мобильный телефон поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с её счета произошло списание денежных средств. Якобы для того, чтобы остановить несанкционированную операцию, необходимо было снять деньги со счета и через терминал перевести их на «безопасные счета».

Действуя по указанию неизвестного, женщина отправилась в отделение банка. Там она, не уточняя информацию у операционистов, действовала исключительно по подсказке телефонного собеседника. Обналичив почти 800 000 рублей, петрозаводчанка перевела их через банкомат на «резервный» счёт, будто бы открытый дистанционно специально для неё.

По словам лже-менджера банка реквизиты этого счета ей собирались сообщить позднее, после того, как деньги будут находиться в безопасности. К слову, эта информация так и не поступила. При этом, немного погодя с ней вновь связались по телефону «из службы безопасности». На этот раз уведомили, что уже в ином банке мошенники оформили на ее имя кредит в размере миллиона рублей.

Клиентка, действительно, получала предложение о предварительном одобрении кредита на такую сумму. Но пользоваться им не собиралась. Тем не менее, злоумышленники, создавшие иллюзию звонка из настоящего кредитного учреждения, вынудили назвать данные другой карты и коды из смс. Таким образом, они от имени петрозаводчанки оформили кредит, а затем убедили ее обналичить этот миллион рублей и перевести деньги на посторонние ресурсы.

Не понимая последствий своих действий, петрозаводчанка отправилась в отделение того самого другого банка, где выполнила все озвученные требования. Таким образом, за несколько часов, молодая женщина перевела мошенникам почти 1 800 000 рублей, из них большая часть - моментально подтвержденный кредит, по которому ей придется выплачивать проценты.

Осознание того, что общение происходило с преступниками, наступило после того, как гражданка не дождалась данных о номере нового «резервного» счета. Она обратилась в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 стать 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Полиция Карелии напоминает. Никогда не сообщайте посторонним реквизиты карты и коды из смс-сообщений. Никогда не переводите денежные средства под руководством неизвестных вам лиц. Помните, что финансовые организации не предлагают открывать какие-либо резервные счета и действия по защите карт предпринимают сами. Уточняйте информацию о состоянии счета самостоятельно в отделении банка или по официальным каналам связи.