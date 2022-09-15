Петрозаводчанина «увезли» в Австралию. Вернувшись, он впал в депрессию

Текст Антонина Кябелева, фото предоставил Влад

Можно ли в Петрозаводске на набережной Варкауса встретить австралийца? Правильной ответ – да.

С Владом я познакомилась совершенно случайно. Одиннадцать лет назад он уехал в Австралию, женился, получил гражданство, воспитывает дочек. В Петрозаводске живет его мама. Он пять лет не был в России. Когда смягчились ковидные ограничения, Влад не рискнул дальше тянуть с поездкой и приехал в Петрозаводск, навестить маму и встретиться с друзьями.

Я не смогла упустить такой возможности и уговорила Влада рассказать о том, как ему живется на «зеленом континенте». Мы проговорили несколько часов. По его просьбе, я оставлю за кадром подробности личной жизни. Но и без этого он рассказал немало интересного.

Как «занесло» в Австралию

- Я всегда любил путешествовать, ходить в походы. Но желания жить за границей у меня никогда не было. Работал в Беломорско-Онежском пароходстве, потом на железной дороге. Со своей будущей женой познакомился в Петрозаводске. Она русская, тоже из Петрозаводска. Когда мы встретились, она уже лет десять прожила в Австралии, но к тому моменту развелась с мужем-австралийцем. Она меня увезла в Австралию.

Сначала я съездил просто посмотреть, как живут в Австралии. Первую визу – туристическую - оформлял месяца два, не меньше. Лететь нужно сначала 5 часов до ОАЭ, а потом 15 часов до Брисбена. До этого я вообще не был за границей. Пробыл в гостях полтора месяца. Мне понравилось, мы поездили по Австралии. Моя жена живет в Брисбене. Это большой портовый город с населением больше 2 миллионов человек. Он считается четвертым в мире по занимаемой площади.

Большинство живет в частных домах - таунхаусах с бассейнами. В «скворечниках», как у нас, никто не живет.

Первые ощущения – жарко, непривычно, очень красиво, все ухожено, подстрижено. Честно, меня сложно чем-то поразить. Какого-то культурного шока у меня не было, но очень понравилось, как живут люди. Тот уровень жизни, про который в России говорят, что «все в шоколаде», в Австралии доступен даже безработному. У безработных есть и машины, и квартиры.

Через полгода я уже прилетел, чтобы остаться. Есть такое понятие – «невестинская виза». Обычно туда невест привозят. Я, если можно так выразиться, второй раз ехал по «жениховской визе». Ее дают, чтобы пара официально зарегистрировала свои отношения. Потом получаешь визу постоянного резидента, позволяющую постоянно проживать в Австралии. С этой визой ты получаешь все существующие льготы, только голосовать нельзя.

В Австралии на выборах почти 100-процентная явка, потому что, если не проголосуешь, получишь штраф под 300 долларов. Так что там все на выборы ходят.

Сейчас у меня уже есть австралийское гражданство. Чтобы его получить, ты должен сдать экзамен на знание истории, государственного устройства и так далее. Если не сдашь с первого раза, можно подготовиться и снова прийти через какое-то время. Правда, экзамен платный, так что придется еще раз заплатить.

В Россию я приезжал в 2017 году и вот сейчас. Честно скажу, особо по России тоски не испытывал, меня все устраивает. Я солнце люблю. Но с моего последнего приезда Петрозаводск очень изменился в лучшую сторону. Но и цены выросли. К тому же перелет недешевый – билеты туда и обратно мне обошлись в 3,5 тысячи долларов. Можно было более дешевые билеты найти, но пришлось бы добираться долго с несколькими пересадками. Признаюсь, что, когда сейчас приехал, на меня депресняк напал. Вроде новые дома построили, все красиво, цветы, клумбы, а люди поменялись, какие-то угрюмые стали. Еще мрачнее, чем раньше были. Никто не улыбается, такие все серьезные. Это сразу в глаза бросается.

Жизнь на пособие

Сначала, конечно, было не просто адаптироваться. Главным образом из-за языка. Английского я почти не знал. Сразу пошел учиться на бесплатные курсы. Приезжим предоставляют 500 часов бесплатных курсов. Если нужно еще, без проблем дают возможность дополнительно поучиться английскому. Фактически будущее зависит от того, как быстро и хорошо ты выучишь иностранный язык. Параллельно можно овладеть какой-то специальностью.

Сначала я вроде за английский хорошо взялся. Но потом попал на работу в русскую компанию, где разговаривают только по-русски. И мой английский сразу пошел вниз. Потом стал работать с австралийцами и довел свой английский до среднего уровня.

После моего переезда в Австралию у нас родилась дочка, через год еще одна. У жены двое дочерей от первого брака. Они разговаривают только по-английски. Со своими я по-русски говорю. Пособия на детей очень хорошие. Но, так как я поначалу не работал, а жена сидела с детьми, хватало только-только. Какие-то случайные заработки я не считаю. Мы фактически жили на пособие.

Денег хватало, чтобы арендовать таунхаус площадью 120 квадратных метров с тремя комнатами, платить за коммуналку, за нее, кстати, платят раз в три месяца. Естественно, не было проблем с продуктами, холодильник был всегда полный, про машину я не говорю, они там практически у всех есть.

Но лишний раз мы, к примеру, не могли позволить сходить в театр.

Не роскошь, а средство передвижения

В Австралии в моде пикапы. У меня сейчас старенький Lexsus RX 330. Он обошелся в 7 тысяч австралийских долларов (по нынешнему курсу 290 тысяч рублей). Ему пятнадцать лет, но автомобиль отличный. В Австралии автомобили не страдают от коррозии. Я одно время машинами занимался, так что с уверенностью могу сказать, что они очень долго сохраняются в идеальном состоянии. Разве что с двигателем может что-то случиться. Я меняю машины почти каждый год. При этом австралийцы очень небрежно относятся к машинам, не дрожат над ними, сено на них возят, грузы.

Старенький автомобиль обойдется в 3-5 тысяч долларов. Это эквивалентно средней зарплате в стране за месяц.

Но, конечно, начинают все с более скромных заработков.

Недобросовестных предпринимателей, которые могут обмануть и не заплатить то, что обещали, в Австралии тоже хватает. Я один раз «обжегся». Зарегистрировать бизнес в Австралии – плевое дело. Среди мигрантов очень много предпринимателей, официально имеющих собственное дело. Естественно, в Австралии тоже пытаются уйти от налогов. Так как налогообложение зависит от того, сколько ты заработал, то, когда доходы доходят до определенной планки, бизнес формально пытаются раздробить, оформляя компании на родственников. Одну большую компанию разделяют на несколько маленьких с небольшими доходами.

Рабочий класс отдыхает в Таиланде

Средняя зарплата примерно 60 тысяч австралийских долларов – это примерно 2,5 миллиона рублей в год или порядка 200 тысяч рублей в месяц. С учетом налогов, на руки выйдет, наверное, 160-180 тысяч рублей. Сложно прикинуть, так как в Австралии дифференцировано подходят к налогообложению.

Доход до 18 тысяч долларов в год вообще не облагается налогом. Если заработал больше 100 тысяч долларов в год, налог сразу увеличивается, тебе нужно будет приобретать медицинскую страховку. Если ты зарабатываешь меньше 100 тысяч долларов в год, то медицина для тебя бесплатна.

Мне бесплатно две операции в Австралии сделали.

По специальности я инженер-энергетик. Мой диплом соответствовал австралийским требованиям, ничего не нужно было пересдавать. Но все упиралось в знание языка. В общем, был выбор: или язык сидеть дома учить, чтобы работать по специальности, или искать работу. Я решил, что нужно работать, все-таки четверо детей. После работы приходишь, уже не до английского. Вообще, в Австралии люди, действительно, пашут, с тем, как работают в России, не сравнить.

С другой стороны, многие сидят на пособии по безработице. Причем есть семьи, которые на пособия живут поколениями, принципиально не желая работать. Коренное население имеет привилегии, в качестве пособий им платят значительно больше. В социальном плане Австралия – прекрасная страна.

Так как Австралия – страна иммигрантов, то в ней все чувствуют себя примерно на равных. Иммигранты не чувствуют себя людьми «второго сорта». Со школы детям внушают, что все имеют одинаковые права. В Австралии все очень дружелюбные, даже с незнакомыми людьми, улыбаются, обязательно спросят, как у тебя дела. Понятно, что во многом это стереотип поведения, но все равно приятно. Одновременно, если видят, что кто-то нарушает закон, запросто могут настучать.

Сейчас материальный уровень меня вполне удовлетворяет. Но его я добивался лет восемь. Правда, до сих пор нет своего жилья. Оно в последнее время подорожало чуть не в два раза.

Дом стоит больше миллиона австралийским долларов (более 41 миллиона рублей). Цена зависит от участка, на котором он стоит. Самое дорогое в Австралии – земля, дома делают чаще каркасные из дешевых материалов. Ипотеку можно взять под 3-4 процента. Там почти все в долг жилье покупают.

Я многое перепробовал: работал на стройках, в компании по производству фильтров для бассейнов. Почти сразу оформил своей бизнес и сейчас занимаюсь мелким ремонтом домов. Тяжело только поначалу. Потом, когда обрастаешь друзьями, знакомыми, становится проще, все пытаются помочь друг другу. Есть друзья и среди австралийцев. Они, как мне кажется, какие-то приземленные, мало читают, в основном новости смотрят. Австралийцы много путешествуют, в основном, в Индонезию, Таиланд, Малайзию, Японию. В Европу в основном едут пенсионеры или более состоятельные граждане. Рабочий класс в Азию отдыхать ездит. Я ездил в Таиланд и Гонконг на недельку.

Лето круглый год

Климат мне очень нравится, по карельским зимам не скучаю. Лето круглый год. Сейчас зима. Но это почти как лето в Карелии – 20-22 градуса тепла. По Австралии мне удалось поездить, ходил в походы, на самую высокую гору Косцюшко на материке забирался, в Тасмании был. Это штат, расположенный на острове в 240 километров от материка.

Хоть Брисбен расположен на берегу океана, хороших пляжей нет. В основном все ездят в Голд Кост – это один из самых раскрученных австралийских курортов. От Брисбена не больше 80 километров. Песчаное побережье, небоскребы, много отелей. Но купаться можно только на официальных пляжах со спасателями. Океан очень коварный, обратные течения могут утянуть, акула может сожрать. На официальных пляжах есть, конечно, сетки, но акулы все равно пролезают. Каждый год кого-то кусают. Чаще страдают серфингисты. Я, конечно, пытаюсь подальше заплыть, но на подсознание все это давит, страшновато. Кроме акул можно нарваться на медуз, которые очень больно жалят. У меня ожог месяца два не проходил.

Когда в школах выпускной, в Голд Кост едут, чтобы как следует отпраздновать окончание учебы.

Песчаные бури бывают, но мне видеть не приходилось. А вот несколько наводнений я пережил.

Последнее в феврале 2022 года случилось, дождь лил неделю, не переставая. Город основательно затопило. Брисбен расположен на холмах, много ручьев, они переполняются и, если образуется затор, то разливаются. Некоторые двухэтажные дома затопило под самые крыши, машины плавали, магазины небольшие пострадали сильно. Один русский доктор даже погиб.

В Австралии мне все нравится. Не хватает только друзей, общения, какой-то душевности между людьми, которая есть в России.

Открою небольшой секрет. Личную жизнь мужчинам наладить не просто: мужчин намного больше, а женщины очень требовательные.