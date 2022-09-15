Портрет летчика Ильи Сизова нарисовали на стене школы, где он учился

На стене лицея № 1 в Петрозаводске появился портрет летчика-истребителя Ильи Сизова. Его нарисовал Вячеслав Антипов, он учился с Героем России в параллельных классах, пишут в группе «Весь Петрозаводск/Карелия» ВКонтакте.

Высокое звание уроженцу Петрозаводска присвоил российский президент этим летом. Действия Ильи в ходе спецоперации на Украине позволили сорвать захват острова Змеиный и не допустить уничтожения подразделений ВС РФ.

Летчик провел детство в Петрозаводске, учился в школе № 45, которая теперь стала лицеем № 1. В карельской столице живут его родные. // Фото: «Весь Петрозаводск/Карелия»/ВКонтакте