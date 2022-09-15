Ограждение вокруг железнодорожных путей в Петрозаводске снова сломали

В очередной раз неизвестные вандалы повредили ограждающий ж/д пути в Петрозаводске забор. Фотографию разместили в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» ВКонтакте.

Ситуация повторяется уже несколько лет, с момента начала реконструкции железнодорожного вокзала. Пешеходы привыкли попадать в центр через пути. Даже когда привели в порядок подземный тоннель, многие предпочитают ходить по верху.

Проволочное ограждение регулярно ломают, его восстанавливают, но вскоре оно снова оказывается поврежденным. // Фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»/ВКонтакте