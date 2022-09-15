Горячая пора наступила у службы по благоустройству Петрозаводска

Чистоту в Петрозаводске продолжают поддерживать сотрудники Городского комбината благоустройства, с которыми у мэрии подписан муниципальный контракт. Сейчас подрядчик готовит Онежскую набережную к «Кроссу нации», который запланирован на 17 сентября, рассказали в администрации карельской столицы.

Уборка опавшей листвы и однолетних цветов, покос травы проводится на Малой Подгорной аллее, в Советском сквере у Вечного огня, в сквере Сенькина, на бульваре Победы, на аллеях Дружбы и 300-летия Петрозаводска, на Березовой аллее, в парке 50-летия Пионерской организации, парке Зеленый берег и в других местах Петрозаводска.

Кроме того, по заявкам горожан продолжается выкашивание травы и ликвидация зарослей борщевика. Сейчас с опасным сорняком борются на Карельском проспекте рядом с гаражными кооперативами.

«В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051. По вопросам содержания пешеходных дорожек на придомовых территориях необходимо обращаться в свою управляющую организацию или на горячую линию госкомитета по жилнадзору по телефону: (814-2) 76-99-87»,

- напомнили в мэрии. Фото: vk.com/ptz_mo.