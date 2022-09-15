15 сентября 2022, 15:39
Гараж в районе улицы Кирова с 15 сентября могут убрать в любой момент
Администрация Петрозаводска демонтирует незаконно установленную конструкцию
Земельный участок в Петрозаводске освободят от незаконно установленного гаража. Это сделают после 15 сентября, сообщили в мэрии.
Владельца стационарного объекта проинформировали о скором сносе постройки. Когда именно это сделают, неизвестно. Но демонтаж произведут до 30 сентября.
Речь идет о сносе гаража, расположенного около дома № 5 по улице Кирова в карельской столице. // Фото: администрация Петрозаводска