В мае ведущий эксперт авторитетного медицинского журнала Lancet профессор Джеффри Сакс заявил, что «коронавирус был создан искусственно и с большой вероятностью с использованием американских достижений в области биотехнологии». В августе Минобороны России огласило, что «к возникновению нового коронавируса причастно американское агентство по международному развитию (USAID)». Об этом передавало РИА Новости.

Очередное подтверждение гипотезы в сентябре высказали члены комиссии по коронавирусу ученых британского медицинского журнала Lancet, сообщает новостное агенство. Из опубликованного доклада, основанного на двухлетней работе, следует, что они не исключают лабораторного происхождения COVID-19.

«На момент публикации данного отчета все три гипотезы, связанные с лабораторным происхождением (вируса), являются все еще вероятными: инфицирование при работе в поле, инфицирование природным вирусом в лаборатории и инфицирование модифицированным вирусом в лаборатории»,

- говорится в документе. Фото: unsplash.